Mercato estival: Ces joueurs qui quittent le Raja

Ainsi, le coach des Verts, Juan Carlos Garrido, a décidé de se passer des services des joueurs suivants: Mohamed Khaldane, Ayoub Joulal, Hamza Toumi, Ayman Sadil, en plus du départ de Hilaire Momi, Ismail Belmaalem, Adil Kerrouchi, Zouhair El Ouassli, Mounir Obbadi et Abdeladim Khadrouf. Ce dernier ayant résilié son contrat par “consentement mutuel”. Walid Essabar et Zakaria Hilali seraient également sur le départ.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK