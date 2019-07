Mercato: Enfin une porte de sortie pour Yassine Bounou

Le départ de Roberto Jiménez, qui s’est engagé avec West Ham après la fin de son contrat, a obligé l’Espanyol à chercher un autre gardien capable de rivaliser avec son portier numéro 1, Diego López. Parmi les noms qui sont sur la table des Catalans, il y a un certain… Yassine Bounou.

Le gardien de l’équipe nationale marocaine et de Gérone cherche une porte de sortie après la relégation de son club et l’Espanyol pourrait lui offrir cette opportunité.

Le transfert devrait se concrétiser dans les jours à venir, selon les informations de la presse espagnole. Son bail à Gérone court jusqu’en juin 2021 et sa clause s’élève à environ 5 millions d’euros, mais l’Espanyol est toujours en train de négocier avec le club de deuxième division.

Sûr dans le jeu aérien et agile dans ses interventions, Bounou est un gardien de but plus que capable de rivaliser avec Diego Lopez. Cependant, l’opération Bounou pourrait prendre plus de temps que prévu, puisque le joueur dispute la CAN.

N.K.