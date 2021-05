Mercato: Cristiano Ronaldo indésirable

Cristiano Ronaldo vit sans doute la saison la plus dure de sa carrière. Après l’élimination prématurée de la Juventus de la Ligue des champions, le club pourrait s’en retrouver écarté la saison prochaine, s’il continue sa chute libre dans le classement de la Série A.

Malgré de bonnes statistiques individuelles, Ronaldo est pressenti pour un départ de la Juve l’été prochain. Le club souhaite réduire sa charge salariale, et le joueur est déçu de son bilan avec le club, et de son projet sportif. Un départ, oui, mais pour aller où ? Car Cristiano Ronaldo est actuellement une légende indésirable !

En effet, selon Marca, le Portugais peine à trouver un nouveau club. Son âge avancé et son salaire colossal en découragent beaucoup. Ronaldo n’était pas contre un retour au Real Madrid, mais la direction su club était catégorique : il ne reviendra pas. Un retour à Manchester United était évoqué, mais là aussi, ça s’annonce compliqué. Reste le PSG, mais rien n’est certain à ce sujet ajoute le média espagnol. A un an de la fin de son contrat, le Portugais se retrouvera-t-il sans club?

M.F.