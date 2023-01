Mercato : Cheddira se rapproche de Napoli

Le FC Napoli se rapproche de plus en plus de l’international marocain Walid Cheddira, auteur d’une brillante saison avec Bari. Un journaliste italien a mentionné dans l’émission « speciale calciomercato », diffusée sur la chaîne « Sport Italia », que Napoli s’intéresse à Chedira, et souhaite régler l’affaire cet hiver. L’international marocain poursuivrait la saison tout de même avec son club Bari sous forme de prêt.

L’intérêt napolitain est lié aux performances exceptionnelles de l’international marocain en deuxième division italienne. Ce dernier a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 15 matchs de la Serie B. Il a également inscrit 5 buts en 3 matchs de la Coupe d’Italie.

Pour info, le joueur de 25 ans n’a jamais quitté l’Italie durant son parcours professionnel. Par ailleurs, il a fait partie de l’effectif national qui a réalisé l’exploit historique d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde 2022.