Mercato: Balotelli explique les raisons de son choix

Mario Balotelli a indiqué ce lundi n’avoir pas hésité une seconde à l’offre proposée par Brescia, le club de la ville où il a grandi et avec lequel il espère pouvoir retrouver l’équipe nationale italienne.

“J’ai choisi Brescia parce que quand leur offre est arrivée, je n’ai plus pensé à rien d’autre. Ici j’ai tout ce qu’il me faut, parce que c’est l’équipe de ma ville”, a déclaré l’international italien lors de sa conférence de presse de présentation.

Et d’ajouter: “J’ai passé plus d’années à l’étranger qu’en Italie. Ma mère a pleuré quand elle a su que je revenais à Brescia, elle était très heureuse de cette décision. Et mon père rêvait de me voir jouer chez lui”.

“Je n’ai aucune crainte. L’objectif est de faire progresser cette équipe, en donnant à l’équipe ce que je peux lui donner. Je pense que c’est vous qui avez le plus de craintes”, a-t-il ajouté.

Né à Palerme, Balotelli a grandi à Brescia, ville située dans le nord de l’Italie. Le club a été promu cette année en Serie A, après avoir été relégué en 2011.

S.L.