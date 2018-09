Meilleur joueur de l’année: les choix de Renard et Benatia

Quelques heures après l’annonce du nom du meilleur joueur de l’année, la FIFA a dévoilé les choix de quelques représentants du football marocain. On apprend ainsi que le sélectionneur national Hervé Renard a mis d’abord Cristiano Ronaldo, suivi d’Eden Hazard et de Kylian Mbappé. Le défenseur des Lions de l’Atlas Medhi Benatia a, pour sa part, également sélectionné le Portugais en premier, Mohamed Salah en second et Luca Modric en dernier.

Le représentant de la presse nationale Jalal Bouzrara a, lui, choisi Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et, en troisième place, Raphaël Varane.

Rappelons que c’est finalement le Croate Luka Modric qui a été élu meilleur joueur de l’année par la FIFA, lors d’une cérémonie qui s’est tenue lundi soir à Londres. Finaliste de la Coupe du monde et vainqueur de la Ligue des champions, Modric est récompensé pour ses performances individuelles la saison dernière.

Le plus beau but a été attribué à l’Egyptien Mohamed Salah, tandis que le meilleur entraîneur est le Français Didier Deschamps.

Voici toutes les distinctions:

Prix du meilleur joueur de l’année : Luka Modric (Real Madrid/Croatie)

Prix Puskas du plus beau but : Mohamed Salah (vs. Everton)

Prix du meilleur entraîneur : Didier Deschamps (Equipe de France)

Prix du meilleur gardien : Thibaut Courtois (Chelsea/Belgique)

Prix du meilleur entraîneur d’une équipe féminine : Reynald Pedros (Lyon)

Prix des meilleurs supporters de l’année : Pérou

Prix du fair-play : Lennart Thy (Erzurumspor Kulübü)

L’équipe FIFPro de l’année : De Gea – Dani Alves, Varane, Ramos, Marcelo – Modric, Kanté – Hazard, Messi, Mbappé – Ronaldo

Prix de la meilleure joueuse de l’année : Marta (Orlando/Brésil)

S.L.