Mehdi Nafti : « J’adore travailler sous pression »

Mehdi Nafti, entraîneur du Wydad Casablanca (WAC) a confié mardi à l’issue de la victoire des Rouges face au Difaâ Hassani El Jadida (0-1) qu’il adore travailler sous pression et que la situation du club reste bonne malgré toutes les critiques des supporters.

« Parfois, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Par exemple, ceux qui critiquent notre manque de buts marqués, devraient louer notre système défensif qui s’est beaucoup amélioré depuis mon arrivée au Wydad », souligne Mehdi Nafti.

L’entraîneur tunisien a poursuivi en disant que la position du club en championnat est très bonne (1er du championnat provisoirement ce mardi soir) : « Nous étions dans l’obligation de gagner ce match compliqué. Nous devons acquérir davantage de confiance pour progresser », souligne Mehdi Nafti.

Rappelons que l’élimination du Wydad du premier match au Mondial des Clubs et la défaite en Ligue des Champions contre le Chabab Belouizdad a fait beaucoup de mal à l’équipe et à son staff. Les supporters mécontents de la situation de l’équipe ont appelé le président du club, Said Naciri, à se séparer de l’entraîneur tunisien et s’engager avec un autre entraîneur dont le système et le style de jeu est convenable avec celui du club.