Marrakech: Mehdi Bennani contraint à l’abandon ce dimanche

Le champion en titre de la FIA-WTCR (World Touring Car Cup), l’Italien Gabriele Tarquini, s’est imposé lors de la 2e course du “FIA WTCR Race of Morocco” 2019, qui s’est déroulée, ce dimanche, sur le circuit international Moulay El Hassan à Marrakech, alors que le pilote marocain Mehdi Bennani a été contraint à l’abandon.

Le pilote italien, membre de l’équipe “BRC Hyundai N Squadra Corse”, a franchi la ligne d’arrivée en première position au volant de sa “Hyundai i30 N TCR”, en profitant de la sortie de piste du Néerlandais Nicky Catsburg, du “BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team”, parti en pole position de cette course de 20 tours, à bord de sa “Hyundai i30 N TCR”.

Catsburg, qui est un nouveau venu dans la compétition cette année, a mené la course jusqu’au 10ème tour, avant de perdre le contrôle de sa voiture, sortir de la piste et percuter une pile de pneus, ce qui a engendré une interruption de la course.

A la reprise derrière la voiture de sécurité (safety car), Tarquini a réussi sans difficultés à décrocher sa première victoire de la saison 2019 devant les Français Jean-Karl Vernay à bord de sa “Audi RS3 LMS” et Yann Ehrlacher au volant de sa “Lynk & Co 03 TCR”, alors que l’Argentin Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR), vainqueur de la course 1, disputée samedi, a terminé quatrième.

Quant au pilote marocain Mehdi Bennani “Volkswagen Golf GTI TCR”, il n’a pas eu de réussite une fois encore: après avoir quitté la course 1 dans le premier tour, le champion national a été, cette fois, contraint à l’abandon au 12ème tour, suite à un accrochage avec son coéquipier le Britannique Rob Huff.

S.L. (avec MAP)