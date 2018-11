Mehdi Benatia réagit à son retour en sélection

L’international marocain Mehdi Benatia n’a pas manqué d’exprimer son bonheur après avoir été convoqué par le sélectionneur national Hervé Renard pour le match face au Cameroun comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Sur son compte Instagram, le défenseur de la Juventus de Turin a écrit un “Dima Maghrib”, accompagné d’un drapeau marocain.

Plusieurs rumeurs avaient circulé selon lesquelles Benatia aurait été écarté de la sélection nationale à cause des déclarations qu’il avait tenues après l’élimination du Maroc en Coupe du monde. «Certaines personnes, proches de nous, nous avaient tourné le dos après le premier match contre l’Iran. Ces dernières pensaient qu’on était devenus des enfants gâtés après notre qualification pour le Mondial, qu’on ne méritait pas d’être là. Il ne s’agit pas de journalistes mais bien de proches qui ne devraient pas avoir ces mots-là. On voulait montrer à ces guignols de quoi on était capable», avait-il affirmé à la presse, ce qui n’a pas été au goût de plusieurs parties.

Directement après le Mondial, Benatia n’a plus été convoqué aux matchs de la sélection, poussant les supporters à se poser des questions au sujet de cette décision. Pour balayer d’un revers de main ces rumeurs, Hervé Renard s’était déplacé en Italie et avait rencontré Benatia. Ce dernier, pour sa part, avait confié que Renard n’est pas juste un entraîneur mais “un ami”.

N.M.