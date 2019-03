Mehdi Benatia réagit à son premier but avec Al Duhail

Mehdi Benatia a conduit jeudi 28 février son club Al Duhail à la victoire face à Al Ahli SC (6-0) lors d’un match comptant pour la 18e journée du championnat du Qatar.

Le défenseur marocain a ouvert le score à la 20e minute de la rencontre. C’est son premier but avec son nouveau club, qui occupe le deuxième rang du classement avec 40 points.

Le capitaine des Lions de l’Atlas a réagi sur Twitter à cette première réalisation au Qatar. “Il y a certaines choses qui ne changent pas. Toujours le feeling avec le but. Content pour la victoire et mon premier but avec Al Duhail”, a-t-il affirmé.

Rappelons que l’autre marocain évoluant à Al Duhail Youssef El Arabi a inscrit un doublé lors de ce choc.

A.K.A.