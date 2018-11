Mehdi Benatia: “Le coach avait besoin de mon retour” (VIDEO)

Ce vendredi soir, l’équipe nationale affrontera son homologue camerounaise pour le compte de la 5ème et avant dernière journée (groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019.

Lors de la conférence d’avant-match tenue jeudi 15 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca, Mehdi Benatia, de retour en sélection, est revenu sur son absence lors des trois derniers matchs.

“Ça fait trois matchs que je n’étais pas là, les raisons je pense que vous les connaissez. Je suis resté à la Juve, ça été un choix personnel, le club voulait que je reste, j’étais content de rester, malheureusement j’ai un peu moins de temps de jeu cette année”, a-t-il dit.

Et d’ajouter: “On parle très régulièrement avec Hervé Renard, vous le savez très bien, c’est pas seulement un entraîneur, c’est un ami, un très grand ami: Je lui dis coach je ne joue pas, je suis pas en forme, je manque de temps de jeu, on a la chance d’avoir de très bons défenseurs”.

“Concernant les deux derniers matchs, il n’y a pas que la défense qui n’a pas été très bonne, c’est plutôt la globalité de l’équipe, la performance en général, parce qu’il y a des défenseurs de qualité au Maroc, avec ou sans moi et ça je vous le garantie”, a-t-il encore affirmé.

“Le coach m’a fait comprendre qu’il avait besoin de mon retour, Hamdoullah ces derniers temps j’ai un peu plus joué avec mon club et je me sens bien, donc j’ai répondu présent à sa convocation. Mais comme je dis toujours ça me semble anormale que je me présente en sélection et que je joue titulaire parce que je suis un ancien ou parce que je suis le capitaine ou encore parce que je suis à la Juve, alors qu’il y a des mecs qui jouent plus que moi. Si je ne suis pas en forme, il faut savoir lever la main et dire coach je ne me sens pas bien!”, a indiqué El Capitano.

Et de conclure: “Aujourd’hui, le coach avait besoin de mon retour. Je suis là, je suis content de pouvoir répondre présent et je vais tout donner comme d’habitude. On fera les comptes à la fin, si c’est positif tant mieux, si ça ne l’est pas en tout cas j’aurais donné le meilleur de moi-même”.

Rappelons par ailleurs que les hommes d’Hervé Renard affronteront ce vendredi lors de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, l’équipe du Cameroun.

Avec 7 points, le Maroc occupe la deuxième place du groupe B, une unité derrière son prochain adversaire et 3 devant le Malawi. Durant la première journée, le Maroc s’était incliné face au Cameroun (0-1), avant d’écraser le Malawi par 3 buts à 0. Lors de la troisième journée, les Nationaux s’étaient imposés à la peine face aux Comores (1-0). Quelques jours plus tard, ils étaient allés chercher un nul sur la pelouse du même adversaire (2-2).

Le dernier match du Maroc face au Malawi (6ème journée) aura lieu le 22 mars 2019.

S.L.