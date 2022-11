Mehdi Benatia et Hakim Ziyech expriment leur soutien à Amine Harit (PHOTOS)

Blessé gravement lors de la rencontre Monaco-OM ce dimanche (2-3), Amine Harit a vu son rêve de participer au Mondial s’envoler. Mehdi Benatia et Hakim Ziyech n’ont pas hésité à exprimer leur soutien au jeune joueur, qui ne sera pas de la partie pour la Coupe du monde.

Dans un post via Instagram, l’ex-capitaine des Lions de l’Atlas a indiqué : ʺPetit frère ! C’est une nouvelle épreuve douloureuse qui te tombe dessus… Sache que je suis de tout cœur avec toi, je connais ta force de caractère et ta détermination. Tu vas certainement beaucoup manquer à l’OM et à l’équipe nationale du Maroc, mais je suis convaincu que tu reviendras encore plus fortʺ.

De son côté, Hakim Ziyech a partagé une photo de lui en compagnie de Harit, lors d’une accolade amicale.

A.O.