Mehdi Benatia de retour à l’AS Rome ?

Le transfert de Mehdi Benatia de la Juve à Al-Duhail au Qatar a fait polémique. De nombreux internautes avaient en effet critiqué le choix de l’international marocain. Ce dernier s’était justifié en indiquant qu’il avait choisi le Qatar pour sa famille. De son côté, le sélectionneur national Hervé Renard n’avait pas commenté ce choix, lui qui a toujours préféré les joueurs qui évoluent dans des championnats européens.

Aux dernières nouvelle, Benatia n’exclut pas un retour en Italie. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre, dans une interview à la Gazzetta dello Sport. Le capitaine des Lions de l’Atlas est revenu sur son passage à l’AS Rome qu’il n’oubliera jamais.

“Le coach du club à l’époque, Rudi Garcia, m’avait fait confiance. J’étais même capitaine avec la présence de deux grands noms de l’équipe: Totti et De Rossi. Je n’oublierai jamais le fameux Stadio Olimpico. Quand tu entres dans le fief historique de l’AS Rome et tu vois les supporters, tu as envie de tout casser”, déclare Benatia.

Interrogé sur un éventuel retour aux Giallorossi, il a ajouté: “Peut-être… Rome sera toujours une ville très spéciale pour moi et restera dans ma mémoire à jamais”.

Le défenseur marocain avait quitté l’AS Rome en 2014 pour rejoindre le Bayern Munich avant de rebondir à la Juventus en 2016 et la quitter en janvier 2019 pour Al-Duhail.

