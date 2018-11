Mehdi Benatia dans le viseur du Barça?

Rappelons qu’El Capitano n’a pas participé aux dernières échéances de l’équipe nationale, notamment les rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Benatia voulant se concentrer sur sa prestation avec son club et gagner du temps de jeu.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK