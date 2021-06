Mehdi Benatia critique Ronald Koeman

L’ancien international marocain Mehdi Benatia a critiqué l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman à cause du joueur Miralem Pjanic. Le joueur bosniaque est souvent écarté de la formation blaugrana, ce qui a fait réagir le défenseur.

Dans un entretien avec le quotidien italien Tuttosport, Benatia a déclaré que Pjanic n’est pas heureux au FC Barcelone, et qu’il attend de revenir à la Juventus, avec le retour prochain de Massimiliano Allegri. « Pjanic considère Allegri comme un père. On se parle beaucoup… Allegri est l’entraîneur qui a su rendre Pjanic plus fort », a-t-il déclaré ».

Et d’ajouter : « Comment un joueur comme lui pourrait bien se sentir cette saison? Il est expérimenté et a joué plus de 500 matches. Puis on lui préfère de jeunes joueurs de 18 ans. Quand tu as un joueur comme Pjanic, tu dois le faire jouer souvent. Mais il n’a pas eu cette chance au Barça ».

M.F.