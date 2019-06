Meeting Mohammed VI: la vérité sur la participation de Casper Semenya

Depuis quelques heures, plusieurs médias ont diffusé certaines rumeurs selon lesquelles le président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme Abdeslam Ahizoune aurait refusé à l’athlète sud-africaine Caster Semenya de participer au meeting Mohammed VI.

Selon des sources de Le Site info, l’athlète sud-africaine, contrairement à ce qui a été avancé, a été invitée pour participer au meeting de Rabat. «Casper Semenya a malheureusement décliné notre invitation», précisent nos sources. D’après le manager de l’athlète, cette dernière a décliné l’invitation «pour des raisons sportives».

Le responsable du plateau et de l’organisation sportive du meeting international d’athlétisme de Rabat, Alain Blondel, a d’ailleurs confirmé l’invitation de l’athlète à participer au meeting. Cette dernière, hyperandrogène, a été autorisée à courir par le Tribunal fédéral suisse.

«Après vérification de la situation de Caster Semenya au vu des décisions du Tribunal Fédéral Suisse, et du Tribunal Arbitral du Sport, le responsable du plateau et de l’organisation sportive du meeting international d’athlétisme de Rabat, Alain Blondel, est heureux de confirmer l’invitation de l’intéressée à participer à la course du 800m du dit meeting le dimanche 16 juin 2019», peut-on lire sur le site de la diamondleague.

A rappeler que le Meeting international Mohammed VI, 6è étape de la Ligue de Diamant, se déroulera le 16 juin à Rabat, juste après Rome (06 juin) et Oslo (13 juin). C’est la seule compétition comptant pour la Ligue de diamant qui se déroule dans un pays africain.

S.L.