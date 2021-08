Meeting de Paris: les dernières nouvelles de Soufiane El Bakkali après sa chute (VIDEO)

Samedi dernier, Soufiane El Bakkali a été victime d’une chute lors du 3000m steeple du meeting de Paris. Après 200m de course, le champion olympique a chuté sur la première barrière et a dû être évacué sur civière.

D’après l’Equipe, El Bakkali a été évacué en urgence à l’hôpital Montsouris de Paris. L’athlète a ainsi reçu des points de suture à la main gauche, ouverte sur 4 cm, et à un doigt de la main droite.

La même source précise qu’il a «reçu plusieurs coups de pointes dans le dos et le cou» après être tombé au milieu du peloton.

De son côté, Pascal Bureaux, le manager du champion olympique, affiche son optimisme et rassure les fans, indiquant qu’il s’en sort bien.

«On craignait le pire pour son genou mais c’est juste un choc. Ça ne remet pas encore en cause la fin de sa saison. Il devait courir un 3 000 m le 5 septembre à Chorzow (Pologne) et la finale de la Diamond League à Zurich (sur steeple le 9 septembre). On va voir comment ça évolue les jours à venir», explique le manager.

H.M.