McGregor Vs Khabib: le Russe va-t-il garder son titre?

C’était “le combat du siècle”. Conor McGregor n’a finalement pas réussi à battre Khabib, samedi soir à Las Vegas. Ce dernier à conservé la ceinture des poids légers de l’UFC et s’est imposé par étranglement au quatrième round. La soirée a été marquée par une grosse bagarre dans le public après la victoire de Khabib.

A tel point que la ceinture n’a pas été passée autour de la taille du champion. La police a tenté tant bien que mal de calmer les choses dans une ambiance de folie.

Le combat entre les deux stars a tenu toutes ses promesses. Si le public n’avait d’yeux que pour Mc Gregor, c’est le Russe qui a dominé tout au long des empoignades. McGregor, même s’il a tenté de s’imposer et d’intimider son adversaire, n’a pas réussi à sortir de sa retraite.

Dans un entretien accordé à TMZ, Dana White, Directeur de l’UFC a déclaré que Nurmagomedov sera sanctionné, mais il ne perdra pas son titre.

“Il va conserver son titre… il sera suspendu entre quatre et six mois”, a-t-il ajouté. Le Russe écopera également d’une amende de 250.000 dollars. Et de conclure: “Je ne comprends pas l’attitude de Khabib. Il aurait du mettre sa ceinture et fêter sa victoire”.

S.L.