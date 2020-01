MC Alger-Raja: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe Mohammed VI)

Le Raja de Casablanca croise le fer ce samedi 4 janvier avec le Mouloudia d’Alger pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe Mohammed VI.

Pour cette rencontre face au doyen des clubs algériens, le Raja sera privé de Hamid Ahaddad, Fabrice Ngah et Ayoub Nanah. Badr Banoun, lui, fera son grand retour après avoir été blessé, il y a plus d’un mois, face à l’Espérance de Tunis en Champions League.

Les Verts n’auront d’yeux que pour la victoire à Alger afin de mieux gérer le match retour à Casablanca. ««Ça sera un match difficile face à une bonne équipe du Mouloudia. Même si mes joueurs risquent d’être à court physiquement, suite à l’enchaînement des matchs, il faut faire preuve de solidité et de concentration. C’est un derby qui peut à tout moment basculer. Cette compétition fait partie de nos objectifs. Nous voulons revenir avec un résultat favorable en prévision du match retour», a confié Jamal Sellami à son arrivée à Alger.

Les Algérois du Mouloudia, de leur côté, sont conscients que le Raja est une bonne équipe qui vient de battre, il y a quelques jours, la JSK et feront des pieds et des mains pour remporter la première manche à domicile. « Face au RAJA, je veux des guerriers qui raseront tout sur leur passage. Je sais que mes joueurs sont capables et je crois en eux. Nous devons réaliser un bon match avec un résultat favorable pour mieux gérer le match retour», a indiqué l’entraîneur du MC Alger Mohamed Mekhazni.

Cette rencontre cruciale aura lieu au stade Mustapha Tchaker, à Blida, à partir de 20 heures. Elle sera retransmise sur Abu Dhabi Sports.

N.M.