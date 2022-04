M’bark Boussoufa fait des révélations sur Hakim Ziyech

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, M’Bark Boussoufa, est revenu sur la discussion qu’il a eue avec Hakim Ziyech, lorsqu’ils se sont vus lors de leurs vacances aux Etats Unis.

Lors d’un entretien avec Soccer 212, Boussoufa a déclaré que Ziyech est triste de son exclusion de l’équipe nationale, de son absence de la CAN et des éliminatoires de la Coupe du Monde. « Hakim est très triste… Il aime le Maroc et a été affecté par la situation actuelle, que ce soit par son absence de la sélection nationale ou par sa récente décision de prendre sa retraite », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je voudrais voir des joueurs de la qualité de Ziyech, Taarabt et Harit en équipe nationale ».

Notons que Ziyech avait annoncé sa retraite internationale en février dernier, suite à des différends avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic.

M.F.