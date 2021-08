Mbappé ne veut pas jouer aux côtés de Messi

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat avec le club, qui expire en juin 2022.

Selon L’Equipe, Mbappé ne souhaite pas jouer aux côtés de Lionel Messi, et a exprimé à la direction son envie de partir cet été, la mettant devant le choix de le vendre au mercato actuel ou un départ libre l’été prochain.

Le spécialiste Qatari Mohammed Al Kaabi confirme cette information. « Mbappe refuse de renouveler, il veut le Real Madrid. Le PSG doit le vendre pour 150 millions ou risque de le perdre gratuitement dans 10 mois », a-t-il écrit dans son compte twitter.

Notons que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, avait déclaré en conférence de presse qu’il compte garder Mbappé au PSG, soulignant que l’équipe est désormais plus compétitive.

M.F.

ABC | Mbappe refuses to renew, he wants the Real Madrid move. Its down to PSG to sell him for 150m or risk losing him on a free in 10 months pic.twitter.com/AFK6k2tvQ6

— محمد الكعبي (@Qatari) August 12, 2021