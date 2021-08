Mbappé au Real ? Le PSG ferme la porte

C’est désormais officiel: le Real s’est retiré des négociations concernant Kylian Mbappé.

170 millions d’Euros et 10 de bonus. C’était la dernière offre du Real pour l’attaquant français. Le PSG n’a pas accepté et le Real n’a pas proposé plus. Ce qui veut dire que sauf rebondissement de dernière minute, Mbappé restera au PSG la saison prochaine et jouera aux côtés de Messi et Neymar.

Dans ce dossier, le PSG a tout fait pour conserver son attaquant. Plaçant la barre très haut, il a préféré garder Mbappé en prenant le risque de le perdre gratuitement l’année prochaine. Mais l’enjeux est énorme: le PSG a maintenant une équipe de rêve avec Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria…et c’est le plus important pour Paris.