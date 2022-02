Mazraoui évoque son différend avec Halilhodzic (VIDEO)

L’international marocain Noussair Mazraoui a tenu à adresser un message aux Marocains, au sujet de son éloignement de l’équipe nationale par le sélectionneur Vahid Halilhodzic.

L’arrière droit de l’Ajax Amsterdam a exprimé son envie de représenter les couleurs nationales, dans une déclaration après la fin du match contre Benfica, en 8e de finale de la Champions League (2-2). « C’est une longue histoire. Il s’est passé beaucoup de choses malheureusement. Je dis aux supporters marocains que je veux vraiment jouer pour l’équipe nationale parce que je sais qu’ils le souhaitent aussi ».

Et d’ajouter : « Des choses absurdes se sont produites, et j’ai dû les gérer avec l’entraîneur. Jusqu’à présent, je n’ai eu aucun contact avec lui et c’est très compliqué ».

Notons que Halilhodzic a écarté Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech et Amine Harit pour des raisons dites « disciplinaires ».

M.F.