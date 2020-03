Mazembe-Raja: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Ligue des champions)

Le Raja de Casablanca croise le fer ce samedi avec le TP Mazembe pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions.

Les Verts ont réalisé une belle opération lors du match aller en venant à bout des Congolais au complexe Mohammed V sur le score de 2 à 0. Aujourd’hui, le Raja devra aller confirmer dans le difficile terrain de Lubumbashi, où rares les équipes en sont sorties indemnes.

L’entraîneur du Raja Jamal Sellami ira chercher la qualification sans les services de Abderrahim Achchakir et Omar Boutayeb, blessés lors du match aller à Casablanca. Le premier, touché au tendon, sera absent dix jours et le second a une élongation musculaire au niveau de la cuisse qui nécessite un repos d’une semaine.

En cas de qualification, le Raja affrontera les Egyptiens du Zamalek en demi-finale de la compétition. Ces derniers ont décroché leur qualification en éliminant l’Espérance de Tunis.

Le coup d’envoi du match Mazembe-Raja sera donné à 14 heures au stade de la Kamalondo. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports HD 6.

N.M.