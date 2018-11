Mazagan Beach & Golf Resort signe avec Ayoub Lguirati (VIDEO)

Mazagan Beach & Golf Resort a signé une convention de parrainage avec Ayoub Lguirati, l’étoile montante du golf marocain.

Ce partenariat consiste à soutenir un champion en devenir dans une discipline, le golf, qui se démocratise de plus en plus. Ayoub Lguirati s’est vu donner sa chance à 11 ans au Royal Golf d’Agadir grâce à une initiative lancée par le Prince Moulay Rachid avec comme parrain Marwann Chamsseddine qui n’est autre que le directeur du Golf de Mazagan Beach & Golf Resort depuis février 2017.

Il a accompagné l’ascension de ce jeune à travers un entraînement intensif. Son ambition, sa passion et sa discipline lui permettent de décrocher ce partenariat avec Mazagan Beach & Golf Resort et retrouver ainsi son tuteur.

Dans ce cadre, Mazagan Beach & Golf Resort mettra tout en œuvre dans le but d’accompagner Ayoub Lguirati dans sa carrière golfique et ce, en mettant à sa disposition toutes les infrastructures du Ressort pour optimiser ses divers entraînements et concentrations.

A travers la réussite sportive d’Ayoub Lguirati et son orientation citoyenne, Mazagan s’inspire de cette Success Story pour permettre la signature d’une autre convention: parrainer une sélection d’enfants prometteurs au sein de la Mazagan Golf Academy avec le Village d’Enfants SOS El Jadida. Le but étant d’offrir à ces enfants un encadrement et un soutien complet, et leur donner la chance de suivre les pas et parcours réussis d’Ayoub dans l’esprit même de la mission Village d’Enfants SOS à savoir “Aucun enfant de devrait grandir seul “. Reconnue d’utilité publique et placée sous la présidence d’Honneur de la Princesse Lalla Hasnaa, l’Association vient en aide en 2018 à plus de 800 enfants à travers le Royaume.

Mazagan Beach & Golf Resort lancé en octobre 2009, dispose de 500 chambres et suites, plusieurs restaurants aux spécialités des quatre coins du monde, un night-club, un Golf 18 trous signé par Gary Player, avec son propre Club House, un Mazagan, SPA, 3 Clubs pour enfants de 3 mois à 7 ans et de nombreuses activités de sports et loisirs, ainsi qu’un terrain de football aux normes de la FIFA.

Le site dispose en outre d’une des plus grandes salles de conférence de la région avec une capacité qui peut aller jusqu’à 1200 invités.