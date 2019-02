Mauvaise nouvelle pour le Raja et le Wydad. Les indemnisations financières accordées aux deux clubs casablancais par le Conseil de la ville ont été revues à la baisse à cause du coût élevé des travaux de réaménagement du complexe Mohammed V, a appris Le Site Info de sources informées.

Lors d’une réunion qui a eu lieu mardi 5 février entre les dirigeants Raja et du Wydad et les responsables municipaux, Ziyat et Naciri ont exprimé leur colère après cette décision. Les deux clubs percevront une prime estimée à 3 millions de dirhams au lieu de 5 millions de dirhams, versés l’année dernière.

Dans un autre contexte et selon les mêmes sources, le complexe Mohammed V ouvrira ses portes en juin 2019. Et de préciser que les travaux sont en cours pour respecter les délais fixés

Les deux pôles footballistiques de la métropole auront donc la lourde tâche de chercher des stades pour jouer leurs matchs nationaux et continentaux, au grand dam des supporters.

A.K.A.