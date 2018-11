Matteo Guendouzi tourne officiellement le dos au Maroc (Photo)

Cette publication prouve que le joueur a enfin réalisé son rêve de jouer pour la France, enterrant ainsi les ambitions du Maroc qui avait fait des pieds et des mains pour l’attirer à la sélection nationale.

«Très fier et très heureux de revêtir le maillot de l’équipe de France. Première convocation en espoir» a-t-il écrit sur sa page officielle, avec le hashtag #fiersdetrebleus.