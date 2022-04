Matchs du Raja et du Wydad: Casa Events prend une décision (VIDEO)

La société Casa Events, chargée de l’organisation des matchs au stade Mohammed V à Casablanca, tiendra des réunions avec les responsables du Raja et du Wydad, afin de remédier à certains problèmes d’organisation, notamment la falsification des billets pour les matchs.

Le maire adjoint de la capitale économique, Abdellatif Naciri, a déclaré, à l’issue d’une réunion du Conseil de la ville avec ladite société ce samedi, que la société se réunira avec les représentants des deux clubs afin de déterminer les mesures à prendre pour mettre fin à ces problèmes d’organisation.

Et d’ajouter que les trois parties discuteront des méthodes de distribution des billets, et décider si ça sera fait par voie électronique ou via des points de vente.

Pour sa part, le président du comité d’organisation du Raja, Mostafa Dahanan, a affirmé qu’un accord conjoint avait été trouvé pour œuvrer à l’amélioration de l’organisation des matchs, et pour changer la formes des billets qui seront dotés d’un cachet doré infalsifiable.

M.F.