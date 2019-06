Matchs amicaux du Maroc: les prix et les points de vente des billets

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé ce mardi 4 juin que l’opération de la vente des billets des matchs amicaux des Lions face à la Gambie le mercredi 12 juin et la Zambie le dimanche 16 juin, débutera le 7 juin 2019 à travers le portail électronique officiel www.frmf.ma ainsi qu’aux points de vente suivants:

Prix des billets fixés par le Comité d’organisation :

Catégorie III : 30 dirhams.

Catégorie II : 50 dirhams.

Catégorie I : 100 dirhams.

Points de vente et de retrait des billets :

A Marrakech : Stade El Harti (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet)- Complexe sportif Zerktouni (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet)-Salle Benchekroune (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

A Casablanca : Stade des Roches Noirs (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

Horaires d’ouverture des guichets :

Matinée de 9h00 à 13h00.

Après midi de 14h00 à 19h00

