Matchs amicaux des Lions: ce qu’il faut savoir sur la billetterie

C’est aujourd’hui, lundi 2 septembre, que débute l’opération de la vente des billets des matchs de la sélection nationale face au Niger et au Burkina Faso prévus les 6 et 10 septembre au Grand stade de Marrakech. Cette opération, qui se fera à travers le portail électronique officiel de la FRMF et à travers des points de vente, concerne également le match des U23 face au Mali, le 7 septembre.

Le comité d’organisation a fixé les prix à 20 dirhams pour la Catégorie II et 50 dirhams pour la Catégorie I.

Points de vente et de retrait des billets :

A Marrakech :

– Stade El Harti (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

-Salle Benchekroune (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

A Casablanca :

-Stade des Roches Noirs (point de vente direct des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

Horaires d’ouverture des guichets :

-Matinée de 9h00 à 13h00.

-Après-midi de 14h00 à 19h00.

S.L.