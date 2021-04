MAT-Raja: les buts de la rencontre (VIDEO)

Le Raja de Casablanca (RCA) s’est imposé sur le score de (3-2) face au Moghreb Tétouan (MAT), tandis que le Hassania d’Agadir (HUSA) s’est incliné à domicile (1-2) face à la Renaissance de Berkane (RSB), en matchs comptant pour la 12è journée de Botola Pro D1 « Inwi », disputés vendredi soir.

Au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, le Raja s’est imposé grâce aux réalisations de Soufiane Rahimi (45è+2) et du doublé de Ben Malango (50è, 90è), tandis que Mohamed Kamal (34è, s.p) et Anass Lamrabat (74è) ont inscrit les buts du MAT.

Grâce à cette victoire, le RCA se rapproche un peu plus du leader, le Wydad, et occupe la 2è place du classement avec 22 unités, alors que son adversaire du jour stagne à la 13è place (12 points). Dans l’autre match de la soirée, le HUSA a concédé sur son fief, le Grand Stade d’Agadir, une défaite face à la RSB, sur le score de 1 but à 2.

Les réalisations des Berkanis ont été l’œuvre de Djibril Cheick Ouattara (1ère) et Brahim El Bahraoui (90e+2). Réduits à dix dès la quatrième minute après l’expulsion de Soufiane Bouftini, les Gadiris ont inscrit leur unique but par le biais de Youssef El Fahli (23è).

A la faveur de cette victoire la Renaissance de Berkane occupe la 7è place, aux côtés de l’Olympic de Safi avec 15 unités, alors que le Hassania d’Agadir est 4è avec 17 points.

S.L. (avec MAP)