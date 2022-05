MAT-AS FAR: une femme au sifflet pour la finale de la Coupe du Trône !

Une fois n’est pas coutume, c’est une femme qui sera au sifflet de la finale de la Coupe du trône entre l’AS FAR et le MAT, ce samedi au grand stade d’Agadir. Bouchra Karboubi sera épaulée par Fatiha Jermouni et Mustapha Akerdad. Pour sa part, Daki Reddad a été désigné en tant que 4e arbitre tandis que Redouane Jiyyed sera à la VAR.

Pour rappel, c’est la première fois de l’histoire qu’une femme marocaine est désignée pour arbitrer une finale de Coupe du trône. Policière de formation, Bouchra Kerboubi a pris part à la CAN 2021 au Cameroun et rêve de participer à une Coupe du monde. Bonne chance à elle.

M.L