Massacre arbitral RSB-Raja: la sanction est tombée

Le Raja Casablanca a affronté dimanche 3 mars la Renaissance sportive de Berkane (RSB) pour le compte de la phase de poules de la CAF. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre restera dans les annales du football africain. Les Verts ont, en effet, été victimes d’un véritable massacre arbitral qui les a empêchés de glaner les points de la victoire.

À l’issue de cette rencontre, le comité des Verts a adressé une correspondance au président de la CAF, Ahmad Ahmad, afin de dénoncer cette injustice.

La décision de l’instance dirigeante du football africain vient de tomber. L’arbitre de ce choc, le Camerounais Antoine Max, a été suspendu pour une période d’un an.

“Suite aux faiblesses notoires d’arbitrage et de mauvaises performances constatées lors du match de la 4ème journée de la Coupe de la Confédération de la CAF Total, joué le 03 mars 2019 entre la Renaissance Sportive de Berkane et le Raja Club Athletic, et qui ont eu un impact sur le résultat final du match, la commission des arbitres de la Confédération Africaine de Football, a décidé de suspendre pour une période d’un an, l’arbitre Monsieur Antoine MAX DEPADOUX EFFA ESSOUMA”, peut-on lire sur le site de la CAF.

K.B.