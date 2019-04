Massacre arbitral: Le Hassania d’Agadir saisit la CAF

Le choc Zamelek-HUSA fait couler beaucoup d’encre. La cause? Les erreurs d’arbitrage qui ont privé le Hassania d’une qualification méritée.

L’Angolais Helder Martins de Carvalho, qui a officié cette rencontre, a fermé les yeux sur un but valable du club soussi. Sur le Replay, on voit clairement que le ballon a franchi la ligne, mais le but n’a pas été accordé par l’arbitre.

Les supporters du HUSA n’ont pas manqué d’exprimier leur indignation face à cette erreur, en partageant notamment sur la Toile les séquences du but non comptabilisé.

Selon nos dernières informations, le Hassania d’Agadir a décidé de saisir la CAF contre Hélder Martins. Les dirigeants du club ont adressé une lettre à l’instance africaine dans laquelle ils contestent la décision de l’arbitre de la rencontre.

Les Soussis avaient également critiqué la productrice du match, Inass Othmane, qui n’a pas repassé la séquence du but en question. Cette dernière est sorti de son silence pour se défendre dans une déclaration au site égyptien elwatannews.

Notons que ce match, disputé en Égypte, s’est soldé par une petite victoire des Égyptiens (1-0). L’unique réalisation a été inscrite par Ibrahim Hassan (48è). Le HUSA avait besoin d’un but afin de se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Au match aller, à Agadir, les deux formations s’étaient quittées sur un nul blanc.

N.K