MAS-FAR: hooliganisme à Rabat, l’AS FAR risque de lourdes sanctions

Éliminés, les supporters des FAR ont envahi la pelouse à Rabat. Les forces de l’ordre sont intervenus pour éviter un drame. On compte malgré tout des blessés et des dégâts matériels assez importants. La FRMF devra se prononcer pour sanctionner le club. Des sanctions comme l’interdiction de stade pour ses supporters sont forts probables.

Notons que le Maghreb de Fès a battu l’AS FAR par 2 buts à 0, dimanche à Rabat, en match des 16èmes de finale de la Coupe du Trône de football 2020-2021, poinçonnant ainsi son ticket pour le tour suivant.

Le MAS rejoint en huitièmes de finale le FUS Rabat, Union Touarga, Chabab Mohammedia, Chabab Atlas Khénifra, Association Mansouria, Youssoufia Berrechid, Olympic Safi, Hassania Agadir et Difaa El Jadida, qualifiés jusqu’à présent.

Les Jaunes et Noirs ont fait mouche dès le début de la rencontre, par le biais de Alaeddine Ajarai (7è), qui ouvert le score de la tête, à la réception d’un corner.

Menés au score, les locaux ont jeté tout leur poids dans la rencontre, surtout en deuxième mi-temps, sans parvenir a rétablir la parité, face à une défense massaouie solide.

Vers la fin du match (88è), les visiteurs ont assuré le résultat par un but décisif de Ayoub Lakhdar.

Le tirage au sort des huitièmes et des quarts de finale de cette compétition aura lieu, lundi à 18h30, au complexe sportif Mohammed VI à Salé.