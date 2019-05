Marrakech: une photo de Ronaldo enflamme la Toile

Comme annoncé par Le Site info, Cristiano Ronaldo est de retour à Marrakech. Le quintuple Ballon d’Or a été aperçu au Fuego Latino, un restaurant situé au cœur de la Palmeraie, non loin du quartier où il doit inaugurer un nouvel hôtel. C’est d’ailleurs pour prendre connaissance de l’état d’avancement de son projet que Ronaldo est au Maroc.

L’établissement hôtelier dont Portugais fait la promotion sera situé à M Avenue, un complexe privé de la ville ocre qui comptera plusieurs magasins et résidences de luxe. Cet hôtel, qui fait partie du groupe portugais Pestana CR7, comptera 164 chambres.

Rappelons que la vedette de la Juventus est arrivée samedi à Marrakech à bord de son jet privé. Ronaldo devra revenir en Italie avant le choc de la Juve contre la Roma, dimanche 12 mai. La photo de Ronaldo avec sa compagne et son fils a été partagée en masse sur les réseaux sociaux. Les fans de CR7 n’ont pas manqué de lui souhaiter un bon séjour à Marrakech.

M Avenue Marrakech By Downtown Hotel Corporation (DHC), a lancé la commercialisation de ses locaux commerciaux le 15 mars 2019. Ce lieu qui sera une véritable opportunité pour investisseurs abritera donc également le premier hôtel CR7 en Afrique.

Si l’attaquant de la Juventus se déplace souvent à Marrakech, AS avait souligné que l’ouverture de cet établissement hôtelier poussera Ronaldo à passer encore plus de temps dans la ville ocre.

Pestana avait annoncé que d’ici 2020, deux hôtels CR7 vont ouvrir leurs portes à Madrid et New York. L’ouverture d’un hôtel est également prévue en 2021 à Paris. L’établissement 4 étoiles de 210 chambres sera situé sur la rive gauche de Paris entre la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon.

A terme, la chaîne hôtelière comptera près de 800 chambres dans six destinations touristiques importantes dans le monde.

S.L.