Marrakech: l’ouverture de l’hôtel “CR7” se précise

Le groupe hôtelier portugais Pestana avait annoncé l’année dernière l’ouverture prochaine d’un nouvel hôtel CR7 à Marrakech. L’établissement comptera 164 chambres.

Le groupe numéro 1 de l’hôtellerie portugaise a apporté de nouvelles précisions ce jeudi. “D’ici 2020, trois hôtel vont ouvrir leurs portes à Madrid, New York et Marrakech… A terme, la chaîne “CR7″, une des quatre marques du groupe Pestana, comptera près de 800 chambres dans six destinations touristiques importantes dans le monde”, peut-on lire. Et comme Ronaldo vient souvent au Maroc, Marrakech était une destination incontournable.

Par ailleurs, une ouverture de l’hôtel CR7 à Paris est prévue en 2021 pour un investissement de 60 millions d’euros. Ce sera le sixième hôtel lancé par Ronaldo.

L’établissement 4 étoiles de 210 chambres sera situé sur la rive gauche de Paris entre la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon, indique le groupe hôtelier Pestana.

“Il est tout à fait normal que la marque Pestana CR7 s’installe à Paris, une des villes les plus visitées au monde”, a souligné Ronaldo dans un communiqué. La star de la Juventus prépare ainsi sa reconversion dans le monde des affaires.

F.R.