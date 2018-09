Marrakech: les “Gentlemen Drivers Awards” sont de retour

Les 28, 29 et 30 septembre se tiendra la 6ème édition des Gentlemen Drivers Awards à Marrakech.

Selon un communiqué parvenu à Le Site Info, le concours moderne aura lieu cette année dans le magnifique cadre du Fairmont Royal Palm au moment où les voitures classiques ont déjà leurs marques à Es Saadi Palace.

Comme lors des éditions précédentes, le concours classique comptera la présence d’un jury international d’exception présidé cette année par le Designer du Siècle, Giorgetto Giugiaro, Chairman de GFG Style et composé de Fabrizio Giugiaro, Président de GFG Style, Flavio Manzoni, Head of Design Ferrari, Louis de Fabribeckers, Head of Design Carrozzeria Touring Superleggera, Henri Pescarolo, Quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, Serge Bellu, Journaliste, historien et directeur de la rédaction du magazine Automobiles Classiques.

Ils pourront choisir entre les différentes voitures présentées par des collectionneurs qui nous réservent toujours de belles surprises avec des modèles rares et avec un historique parfois surprenant.

Pour le concours moderne, le jury national, composé principalement, de journalistes spécialisés, devra départager les nouveautés sur notre marché dans les différentes catégories, à savoir Coupé, Cabriolet, Berline, Limousine et 4×4

Pour découvrir les modèles présents cette année, rendez-vous donc sur les réseaux sociaux du concours, dans les jours à venir.

S.L.