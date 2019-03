Marrakech Grand Prix: c’est reparti pour un tour!

-L’ouverture du Championnat à Marrakech aux couleurs du premier réseau de distribution de carburants et lubrifiants au Maroc

-Le champion national Mehdi Bennani en position de prétendant au titre devant son public marocain à l’ouverture du Championnat à Marrakech le 6 et 7 avril

-Couverture TV nationale et internationale pour la course spectaculaire de Marrakech

-La qualité des carburants AFRIQUIA au cœur de la décision d’associer un Championnat du monde au pétrolier marocain leader du marché

Soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), l’événement, unique manche africaine d’un Mondial automobile, se déroulera également aux couleurs de ses partenaires historiques BMCE Bank of Africa, Wafa Assurance, Renault, et MDJS.

10 ANS POUR LE CIRCUIT MOULAY EL HASSAN

Avec l’honneur d’ouvrir la nouvelle saison 2019 du FIA WTCR, le Circuit Moulay El Hassan fête aussi ses 10 ans ! Souvenez-vous, c’était en mai 2009 que s’était tenu sur le Circuit Moulay El Hassan à peine sorti de terre, le tout premier WTCC RACE OF MOROCCO. C’était la première fois depuis 1958 que la FIA visitait le Maroc.

Devenu une étape incontournable du Championnat du Monde, dénommé désormais WTCR, Marrakech a gagné ses galons avec un spectacle toujours haut en couleurs tant sur la piste qu’au cœur de son bouillant paddock ! D’un tracé urbain de 4,5km, le circuit Moulay El Hassan s’est adapté aux normes internationales en passant il y a 3 ans à un développement de 3km, tout en gardant son âme originale. Rendu tout aussi technique et spectaculaire, il est souvent cité en exemple comme le circuit le plus exigeant du Championnat tant pour les pilotes que pour les voitures. Rouler sur les principales artères de la ville à 250km/h nécessite une certaine expérience mais aussi une bonne dose de courage…

LA GRILLE DE DÉPART AU GRAND COMPLET

L’édition 2019 ne dérogera pas à la tradition, surtout vu le nombre d’engagés qui frôlera la barre des 30 voitures au départ ! Jamais le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme n’avait autant suscité d’intérêt de la part des constructeurs. Avec Alfa Romeo, Audi, Honda, Hyundai, Link, Peugeot, Seat et VW pas moins de 8 constructeurs alignent des voitures en 2019 ! Un record. Cet engouement des constructeurs pour le WTCR s’explique par la fabuleuse vitrine qu’offre ce Championnat à travers le Monde ; 4 continents et 10 pays visités. C’est aussi une couverture média et TV équivalente à la Formule 1 grâce à une diffusion en live sur Eurosport à travers 160 pays ! Que rêver de mieux pour les constructeurs comme promotion de leurs gammes auto….

LES CONSTRUCTEURS SE BOUSCULENT

Parmi les nouvelles marques qui débuteront cette année à Marrakech, citons Geely Group qui à travers la structure de Cyan Racing engagera pas moins de 4 voitures ! Développée sur la base de la Volvo S60 Championne du Monde en WTCR (2017), la Lynk & Co TCR fera ses grands débuts après 8 mois de développement intensif…aux mains d’Yvan Muller. Bien sûr Hyundai remettra son titre constructeur 2018 en jeu avec, excusez du peu, pas moins de 4 modèles i30N officielles dans la structure transalpine BRC. Le Groupe allemand Audi / VW sera tout aussi bien représenté avec 4 Audi RS3 et 4 Volkswagen Golf GTI dont le team de Sébastien Loeb avec Mehdi Bennani. Forte d’une fin de saison très prometteuse avec 1 victoire, Alfa Romeo et son team Mulsanne alignera ses 2 Giulietta avec des ambitions fortement à la hausse.

UNE GRILLE DE DÉPART EXCEPTIONNELLE

Si les constructeurs sont omniprésents, n’oublions pas l’incroyable qualité du plateau de pilotes qui sera aligné dès Marrakech. Avec Robert Huff (1 titre) , Gabriele Tarquini (2), Yvan Muller (4), Andy Priaulx (3) et Thed Björk (1) pas moins de 5 anciens Champions du Monde sacrés en voitures de tourisme seront au départ à Marrakech, du jamais vu dans un Championnat du Monde FIA …. Mais ils ne seront pas les seuls à vouloir s’imposer car on retrouvera également d’autres pilotes s’étant déjà imposé au moins une fois en WTCC ou WTCR avec Augusto Farfus, Tiago Monteiro, Tom Coronel, Ma Quin Hua, Norbert Michelisz, Gordon Sheddon, Jean Karl Vernay, et bien sûr Mehdi Bennani qui reste fidèle au team de Sébastien Loeb et sa VW Golf GTI. Ne sous-estimons pas également les ambitions de jeunes pilotes aux dents longues comme Nestor Girolami qui essayera de faire aussi bien que son compatriote argentin Esteban Guerreri mais aussi tous ces pilotes en quète de gloire comme Aurélien Panis, Franck Vervish et Nicky Catsburg.

LE PADDOCK EN FÊTE

Si le spectacle sur la piste sera digne d’un Championnat du Monde que dire de l’ambiance au sein du Circuit, puisque le paddock vivra samedi et dimanche toutes les émotions du sport et de l’automobile ! Les amateurs de sports mécaniques seront gâtés avec un show de stunt moto signé par le maitre de la spécialité, Julien Welsch qui enflammera le paddock par ses runs de folie ! Pour ceux qui voudront s’étalonner au volant, 2 solutions avec le karting sur une piste inédite de 600m au cœur du paddock, et les nombreux simulateurs de conduite à disposition du public ! Pourquoi ne pas imaginer découvrir votre future voiture en live avec les stands de constructeurs, Renault, Alfa Romeo et Maserati ou encore vivre au cœur du WTCR avec une visite guidée de la pitlane …ou les baptêmes de piste avec des pilotes en Fomule 1 bi place ou GT ! Au programme de ces 2 journées, musique, écrans géants, des tribunes au cœur de l’action, courses nationales sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine du Sport Automobile, émissions et animations avec Hit Radio et bien sur le plateau en direct de 2M qui retransmettra en live les essais et les courses !

Côté billetterie, sachez qu’un Pass Anniversaire pour les 10 ans sera mis en vente à 100 dhs pour les deux jours, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019. Les Pass Tribunes sont à 500 dhs pour les 2 jours. Quant aux enfants de moins de 10 ans, l’entrée sera gratuite. En vente au centre commercial Carré Eden ou sur le site www.marrakechgrandprix.com

Infos et billetterie sur: www.marrakechgrandprix.com