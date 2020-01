Marrakech E-Prix 2020: des billets à partir de 50 dirhams

Le Championnat ABB FIA Formule E revient le 29 février pour la quatrième édition du Marrakech E-Prix, avec une journée entière d’expériences et d’activités immersives qui feront le bonheur de toute la famille, et une offre de billets à partir de 50 dirhams.

MARRAKECH, MAROC (14 janvier 2020) – Show et spectacle garantis au programme de Formule E Marrakech E-Prix samedi 29 février 2020 sur le Circuit Automobile Moulay El Hassan.

Avec une grille complète de 24 voitures en piste pour la première fois à Marrakech et la participation inédite de Mercedes-Benz EQ et TAG Heuer Porsche, la série de course entièrement électrique qui prendra d’assaut le Circuit Moulay El Hassan promet une action palpitante. Sans oublier Felipe Masa, Nelson Piquet Jr et Jean-Eric Vergne ; pilotes stars de la série qui reviennent à Marrakech pour cette quatrième édition de Formule E!

La saison dernière, Jérôme D’Ambrosio de l’équipe Mahindra Racing s’est élancé vers la victoire dans un dernier tour spectaculaire, après que la voiture de sécurité a tardivement rejoint le peloton suite à une collision entre Antonio Felix da Costa et Alexander Sims de BMW i Andretti Motorsport.

En dehors de la piste, l’action n’est pas moins intense. Située dans l’enceinte de l’Allianz E-Village, une fan zone dédiée permet aux fans de rencontrer leurs pilotes préférés lors de la séance d’autographes et de prendre des selfies pour immortaliser ces moments avant la course.

Les fans auront également l’occasion de tester leurs compétences de pilote au volant des simulateurs. Les participants ayant réalisé les meilleurs temps affronteront ensuite les pilotes de Formule E Maximilian Guenther (BMW i Andretti Motorsport), Jerome D’Ambrosio (Mahindra Racing), Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ) et Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing), dans des duels électrisants.

Les fans pourront recharger leurs batteries tout au long de la journée en choisissant parmi une vaste sélection d’aliments et de boissons proposés dans l’Allianz E-Village et remplir leur gourde à eau réutilisable et personnalisée aux couleurs de la Formule E, grâce aux points gratuits « station d’hydratation ».

Saisissez votre chance d’assister à une grille complète de 24 voitures de Formule E pour la première fois sur le continent africain, avec en toile de fond les spectaculaires montagnes de l’Atlas.

BILLETTERIE :

Les billets pour le Marrakech E-Prix sont actuellement en vente, à partir de 50 dirhams, et des billets gratuits pour les enfants, donnant accès à un programme riche en activités et en attractions diverses dans la fan zone de l’Allianz E-Village sont également prévus pour les enfants.

www.MarrakechGrandPrix.com

A propos du Championnat ABB FIA de Formule E:

L’électrique, c’est 45 minutes d’action non-stop. Discipline la plus proche de son public et la plus compétitive du sport automobile, le Championnat ABB FIA de Formule E investit le centre des villes les plus emblématiques au monde pour y déployer des courses électriques aussi imprévisibles que passionnantes.

Série qui connaît la croissance la plus rapide, la Formule E peut se prévaloir de proposer la meilleure sélection de pilotes du sport automobile, où des constructeurs et des marques automobiles de renom se livrent bataille pour remporter (ou se disputent) les points, la tête du classement et les honneurs.

L’électrique est une course qui compte. Plus qu’une simple course sur piste, la Formule E sert aussi de banc d’essai et de plate-forme au service d’une cause plus noble consistant à tester de nouvelles technologies, à favoriser le développement de la chaîne de production et à augmenter le nombre de voitures électriques en circulation.

A travers le spectacle sportif, le Championnat ABB FIA de Formule E envoie un message fort visant à accélérer le passage à l’électrique afin d’atténuer les effets du changement climatique et de lutter contre les effets dévastateurs de la pollution atmosphérique. www.FIAFormulaE.com