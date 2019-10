Marrakech accueille pour la 1ère fois au Maghreb le circuit IRONMAN

C’est au siège de Tampa en Floride et à Londres, au Royaume Uni, qu’a été annoncé, le 1er novembre dernier, l’introduction d’une nouvelle course 70.3 qui rejoint le circuit EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) en 2019.

Selon Stefan Petschnig – Directeur général d’IRONMAN EMEA, Marrakech offrira certainement une expérience sensationnelle aux athlètes nationaux et à ceux venant de plus loin. « Nous sommes en quête permanente de lieux où nous pourrions organiser nos compétitions. Notre expérience en Afrique du Sud nous a appris que les sports d’endurance suscitent un engouement certain sur le continent. Ainsi, nous nous réjouissons de ramener l’IRONMAN 70.3 Series à cette destination pleine de vie » ajoute-t-il.

Marrakech devient ainsi la première ville au Maghreb à accueillir un IRONMAN 70.3. Ce sera dimanche 27 octobre 2019, avec des athlètes venus de tous les coins du globe pour prendre part à cette compétition d’envergure.

« C’est un rêve devenu réalité que cette emblématique compétition de renommée internationale, IRONMAN 70.3, se tienne pour la première fois au Maghreb, au Maroc. Au delà de faire découvrir le cadre naturel exceptionnel de la région de Marrakech, cette compétition se révélera être une vitrine extraordinaire pour son rayonnement et celui du Maroc au-delà des frontières », a déclaré Simo Azelarab président de NAPECO, société détenant le label au Maroc.

« Nous espérons que cet évènement attirera des visiteurs du monde entier et inspirera les athlètes marocains à relever l’un des défis d’endurance les plus difficiles au monde », a ajouté Bertrand Mulot, co-fondateur et directeur technique de l’IRONMAN 70.3 Marrakech.

Cette course verra la participation 400 marocains parmi les 2300 inscrits représentants 69 nationalités à travers le monde.

En termes de retombées économiques, la ville de Marrakech prévoit d’accueillir durant les 4 jours de l’évènement plus de 8 000 visiteurs en lien direct avec la course et qui viendront découvrir cette première édition au Maroc avec de nouveaux défis.

Au matin de la compétition, les athlètes s’élanceront dans les eaux calmes du lac Lalla Takerkoust pour une boucle natation de 1,9 km. Ils enchaineront ensuite avec le parcours vélo de 90 km, l’un des plus rapides des circuits IRONMAN 70.3, passant par le village berbère de Tahanaout et les prairies verdoyantes de la vallée de l’Ourika avec comme toile de fond les sommets enneigés de l’Atlas. Le tracé est très roulant avec un dénivelé positif de 816 m et un dénivelé négatif de 981 m. La course à pied de 21 km, sera quant à elle organisée en 2 boucles au cœur de la ville ocre. Les athlètes pourront viser leur meilleur chrono sur une route plane, ponctuée de monuments historiques comme le minaret de la Koutoubia. « Après plusieurs heures d’effort, nous garantissons aux athlètes des derniers mètres riches en émotions lors de leur arrivée sur le célèbre circuit automobile international Moulay El Hassan ! » ajoute Bertrand.

L’IRONMAN 70.3 Marrakech délivrera 40 places pour les Championnats du Monde IRONMAN 70.3 Taupō, Nouvelle-Zélande, les 28 et 29 novembre 2020.

Un week-end complet de triple effort en perspective avec un large éventail d’évènements dont :

La course Lady’s Run de 5 km, le 26 octobre 2019, réservée aux femmes à partir de 15 ans.

La course IRONKIDS de 800 m à 1800 m selon les tranches d’âges, le 26 octobre 2019, réservée aux enfants à partir de 7 ans.

Le “Village Expo”, lieu incontournable de l’évènement du 25 au 27 octobre 2019, est situé sur le circuit Moulay El Hassan. On pourra y retrouver les athlètes, professionnels et amateurs, les partenaires, les professionnels du monde des sports d’extérieurs et d’endurance, les médias mais aussi les locaux et les touristes en visite dans la ville ocre.

Même si l’IRONMAN 70.3 est réservé aux sportifs aguerris, le lieu et la période font de cette compétition un évènement grand public avant tout. Le défi consiste donc à faire de cette épreuve, un évènement sportif accessible à tous les publics, tout en s‘appuyant sur les valeurs positives véhiculées par le triathlon.

