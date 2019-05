Marouane Chamakh a parlé d’Hervé Renard (VIDEO)

Invité sur le plateau de l’émission “Lexpresso”, diffusée sur BeIN Sports, Marouane Chamakh est revenu sur son avenir, et celui d’Hervé Renard à la tête des Lions de l’Atlas.

Marouane Chamakh, sans club depuis son départ de Cardiff City en 2016, a tout d’abord annoncé qu’il se retirait des terrains, pour se lancer dans une carrière de consultant ou entraîneur.

“Ces deux dernières années j’avais vraiment coupé. Officiellement, je n’avais pas déclaré que j’étais à la retraite. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Aujourd’hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football. Petit à petit, je vais essayer de revenir en tant que consultant ou tant qu’entraîneur”, a-t-il affirmé.

Chamakh a souligné qu’Hervé Renard a joué un rôle important dans l’évolution fulgurante des Lions de l’Atlas.

Et d’ajouter:” C’est quelqu’un qui connaît l’Afrique et c’est quelqu’un qui a gagné déjà avec des équipes africaines, il y a des rumeurs qui circulent, on le voit peut-être partir et c’est dommage. Il faut le convaincre de rester. On fait une bonne CAN puis ils ont donné une belle image du Maroc lors du Mondial”.

A.K.A.