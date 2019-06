Maroc-Zambie: plus qu’un match amical

L’équipe nationale marocaine disputera son dernier match amical, ce dimanche contre la Zambie, avant de s’envoler vers l’Égypte pour disputer la CAN 2019.

La défaite surprise contre la Gambie, mercredi dernier à Marrakech, rend ce choc important. Les amoureux du ballon rond au Maroc espèrent en effet que les Lions fassent mieux que la dernière fois.

Hervé Renard pourrait être tenté de faire quelques changements sur son effectif. Ça devrait être le cas en défense, avec Hakimi qui remplacera Dirar. Ce dernier n’était pas très en forme la dernière fois. En attaque, Oussama El Idrissi et Youssef En-nesyri pourraient également être titulaires lors de cette rencontre.

Si le Maroc est qualifié pour la CAN, ce n’est pas le cas de la Zambie qui avait remporté le titre en 2012 avec… Hervé Renard. Cependant, ce test est d’une grande importance. Les Lions de l’Atlas doivent absolument terminer leur stage de préparation sur une note positive pour rassurer les supporters et s’envoler confiants pour l’Egypte.

Cette rencontre va nous en apprendre beaucoup plus sur l’équipe nationale, son schéma tactique et ce qu’on peut espérer lors de la CAN, qui démarre le 21 juin prochain. Rappelons que le Maroc évoluera dans le groupe D, aux cotés de la Namibie, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud.

N.K