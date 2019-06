Maroc-Zambie: la réaction des Marocains après la défaite (VIDÉO)

L’équipe nationale marocaine a déçu encore une fois, à quelques jours de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Maroc a en effet subi la loi de la Zambie, dimanche 16 juin à Marrakech (2-3).

Les supporters, qui ont assisté à cette rencontre amicale, n’ont pas caché leur déception. La caméra de Le Site Info a sondé quelques fans de l’équipe nationale à l’issue de la partie.

Si certains se sont montrés optimistes, d’autres n’ont pas hésité à critiquer la prestation des joueurs. “Je constate qu’il y avait un manque de cohérence dans le jeu des joueurs. J’espère qu’ils seront en mesure de faire mieux lors de la CAN. Je souhaite bonne chance aux Lions et vive le Maroc”, déclare un amoureux de l’équipe nationale.

“Nous connaissons nos joueurs. Ils ont un niveau très élevé et nous sommes convaincus qu’ils vont faire la différence lors de la CAN. Nous sommes optimistes et nous espérons qu’ils vont soulever le trophée”, confie un autre.

Notons que l’équipe nationale s’était également inclinée contre la Gambie en amical, mercredi dernier. La bande à Hervé Renard s’envolera, cette semaine, vers l’Egypte. Elle fera son entrée en lice le 23 juin contre la Namibie.

N.K