Maroc-Zambie: Bommel défend Fayçal Fajr (VIDÉO)

تصريح باتريس بوميل بخصوص فجر فيصل فجر يفكر في الفريق قبل كل شيء فهو شخص ايجابي للغاية سمعت صافرات الجماهير و لكن هنك سوء فهم قلنا له قبل بدية المباراة بدخول ارضية الملعب و اغلاق ادنيه دون الاكترات هو شخص غير عادي يحب الجميع و الكل يبادله نفس الشعور هو شخص جيد و لا يستحق هد الهجوم @patricebeaumelle @f.fajr11 🇲🇦🇲🇦