Maroc-Zambie: à quelle heure et sur quelle chaîne?

Deuxième test pour les protégés d’Hervé Renard avant la CAN. Les Lions de l’Atlas affrontent ce dimanche en amical la Zambie. La rencontre, qui aura lieu au Grand stade de Marrakech, débutera à 17h30 et sera diffusée sur Arryadia HD, Al Aoula HD et Bein Sport HD1.

Après la défaite face à la Gambie, Hervé Renard devrait donc effectuer plusieurs tests avant de définir son onze type pour la CAN 2019.

La Coupe d’Afrique va démarrer le 21 juin et le premier match des Lions de l’Atlas est prévu le 23 juin face à la Namibie.

Rappelons que le sélectionneur national a dévoilé, mardi dernier, la liste finale des 23 joueurs devant participer à la CAN 2019, qui se disputera du 21 juin au 19 juillet. Voici la liste des 23 joueurs:

Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca).

Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Abdelhamid Yunis (Stade Reims, France), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Itlaie), M’barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Nabil Dirar (Fenerbahçe Spor Kulübü, Turquie), Abderazak Hamad Allah (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Khalid Boutayeb (Zamalek, Egypte) et Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas).

A.K.A.