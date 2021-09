Maroc-Venezuela: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Mondial de Futsal)

L’équipe nationale de Futsal affronte, ce mercredi, celle du Venezuela en match comptant pour les 8e de finale de la Coupe du monde futsal qui se déroule actuellement en Lituanie.

Les Lions de l’Atlas ont décroché la première qualification de leur histoire en finissant deuxième au groupe C, après une victoire contre les Îles Salomon (6-0), et un nul contre la Thaïlande (1-1) et le Portugal (3-3).

Les poulains de Hicham Dguig comptent poursuivre leur exploit historique et aller plus loin en compétition en s’imposant ce mercredi contre les Vénézuéliens.

Le match commence ce mercredi soir à 18h et sera diffusé sur BeIN Sports HD.

M.F.