Maroc-RDC: les supporters des Lions de l’Atlas affluent de toutes parts (VIDEO)

Le Complexe sportif Mohammed V, à Casablanca, commence à recevoir un grand nombre de supporters qui y affluent depuis l’après-midi de ce mardi 29 mars. Ceci, pour y assister au match barrage décisif qui opposera nos Lions de l’Atlas aux Léopards congolais, pour le compte de la qualification aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Site info a pu constater de visu cette affluence massive des supporters de l’équipe nationale, sous une grande mobilisation des services sécuritaire, venus des quatre coins du Royaume comme de l’étranger pour assister à la rencontre du onze national et de celui de la République démocratique du Congo.

L’un de ces milliers de supporters a déclaré à Le Site info: « Nous sommes venus d’Allemagne pour soutenir et encourager l’équipe nationale. Nous sommes Marocains et sommes toujours avec le Maroc! Et ‘inchae Allah’ , nous vaincrons! ».

Pour rappel, cette rencontre décisive débutera à 19h30, heure marocaine, après le match aller, au stade des Martyrs, à la la capitale de le RDC, Kinshasa, qui s’était terminé sur un match nul (1-1), vendredi dernier.

