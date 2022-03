Maroc-RD Congo: ruée sur les maillots des Lions de l’Atlas

Les supporters marocains, impatients de voir leur sélection nationale de football poinçonner son billet pour le Mondial-2022 au Qatar, ne lésinent pas sur les moyens en vue de supporter les Lions de l’Atlas lors du match retour du dernier tour des éliminatoires africaines, prévu ce mardi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Dans la capitale économique du Royaume, le commerce des maillots et fanions de l’équipe nationale bat son plein ces jours ci, dans les différents marchés, artères et boutiques de la capitale économique, qui s’apprête à vivre une journée mémorable, mardi, en accueillant ce match décisif.

Une simple tournée dans les rues de la métropole suffit pour constater de visu le grand engouement des Casablancais pour cette rencontre, à travers notamment l’achat de maillots et casquettes à l’effigie de l’équipe nationale, en plus du drapeau marocain. La vente des maillots de l’équipe nationale a prospéré ces derniers jours, relate un commerçant rencontré à Casablanca, notant que les prix varient entre 150 et 600 dirhams en fonction de la qualité.

Selon lui, les clients demandent souvent les maillots de leurs joueurs favoris, à l’image d’Achraf Hakimi, Ghanem Saïs ou encore Sofiane Boufal.

D’autres préfèrent se procurer le maillot du jeune avant-centre Rayan Mmayee, qui, malgré le pénalty raté au match aller, continue de forcer l’admiration du public marocain. « Je veux acheter le maillot portant le nom de Rayan Mmayee en guise de soutien et de solidarité avec cet attaquant talentueux qui aura, certainement, son mot à dire lors du match retour », estime Rachid, étudiant.

D’après plusieurs citoyens, notamment des jeunes approchés par la MAP, le rêve est de voir l’équipe nationale jouer un très bon match, ce soir face à la RD Congo et se qualifier au mondial qatari.

Avec le début du compte à rebours pour cette rencontre, le capital confiance et le sentiment d’appartenance à la patrie atteignent leur apogée, ont-ils estimé, faisant part de leur soutien inconditionnel à l’équipe nationale.

Selon certains vendeurs, la vente des maillots et autres articles de l’équipe nationale sera plus florissante en cas de qualification de la sélection marocaine pour le Mondial.

Le Maroc avait ramené un précieux nul (1-1), vendredi dernier du stade des Martyrs à Kinshasa face à la RD Congo.

S.L. (avec MAP)