Maroc-RD Congo: regardez le match en direct (LIVE)

Les projecteurs seront braqués, ce mardi, sur le complexe sportif Mohammed V qui abrite le barrage retour entre le Maroc et la RD Congo, décisif pour la qualification au Mondial-2022 de football.

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un nul (1-1) en match aller à Kinshasa, vendredi dernier, entament cette rencontre avec un ascendant par rapport à leur adversaire, surtout qu’ils évoluent à domicile et devant un public totalement acquis à leur cause.

Les guichets donnent, d’ailleurs, un avant-goût de l’ambiance aux gradins, dans la mesure où les billets ont été totalement écoulés deux jours avant la date du match, qui se déroulera en présence de plus de 50.000 spectateurs venus des différentes villes du Maroc.

Par ailleurs, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, s’est dit confiant quant à la capacité de l’équipe marocaine à décrocher sa qualification pour la Coupe du monde de football (Qatar-2022), tout en soulignant que « rien n’est encore gagné ».

« Je suis optimiste et j’espère qu’on fêtera ensemble la qualification, mais ce n’est pas encore gagné », a dit Halilhodzic lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue lundi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. L’équipe nationale jouera mardi un match historique, a-t-il noté, relevant que ce genre de rencontres ne se répètent qu’une seule fois chaque quatre ans.

« On a ramené un résultat positif de Kinshasa, mais on pouvait faire mieux », a-t-il reconnu, ajoutant: «j’ai compris que je peux compter sur beaucoup de joueurs. La force de cette équipe est son collectif ». « On n’a pas une équipe type. Le football est imprévisible, on peut anticiper mais pas toujours », a-t-il nuancé, ajoutant « pour moi, il n’y a pas de onze titulaires indiscutables ».

« Nous serons en pleine confiance et c’est dommage de rater cette occasion et décevoir le public marocain. On subit une grande pression, mais nous en sommes conscients », a-t-il soutenu.

S’agissant de l’adversaire des Lions de l’Atlas, le sélectionneur national a relevé que la RDC ne s’est pas qualifiée au mondial depuis 48 ans et ne viendra pas au Maroc en promenade de santé.

En cas de qualification, les Lions de l’Atlas signeront leur deuxième apparition d’affilée au mondial, la sixième au total.

Le coup d’envoi de cette rencontre cruciale sera donné à 19h30. Elle sera retransmise sur Arryadia HD, Al Aoula, Al Maghribia et Tamazight HD.

